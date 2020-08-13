Аксёнов распорядился уволить руководителя «Крымавтодора»

https://static.news.ru/photo/2cd935c6-dd48-11ea-978a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал «Крымавтодор» за ненадлежащее качество дорожных работ и поручил уволить руководителя ведомства Дмитрия Кривенко.

Халатное отношение должностных лиц, прежде всего «Крымавтодора», Службы автомобильных дорог Республики Крым, ряда министерств и ведомств, которые влияют на качество работы. Исходя из этого, руководителя «Крымавтодора», товарища Кривенко, уволить, — цитирует главу республики РИА Новости.

Он также распорядился объявить выговоры Александру Нефёдову, возглавляющему Службу автодорог, и его заместителю Антону Суханову из-за плохой подготовки документов и неорганизованности на объектах. Наряду с этим Аксёнов распорядился провести служебное расследование в отношении должностных лиц других министерств и ведомств.

Ранее NEWS.ru писал, что Аксёнов потребовал провести полный мониторинг крымских дорог для проведения ямочного ремонта. По его словам, данная мера не является решением проблемы, но позволит увеличить срок эксплуатации отдельных участков дорог. В этом году на полуострове планируют провести капитальный ремонт около 203 километров, а к 2022 году — привести в порядок более половины всех дорог региона, протяжённость которых составляет 6,1 тысячи километров.