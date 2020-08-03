В Крыму проведут мониторинг всех дорог для проведения ямочного ремонта

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил руководству «Крымавтодора» провести полный мониторинг дорог республики, чтобы приступить к ямочному ремонту.

Безусловно, это не решение проблемы, однако позволит увеличить срок эксплуатации отдельных участков дорог и спасти не только нервную систему многих водителей, но и их автомобили, — отметил Аксёнов.

Он также добавил, что цель властей Крыма — добиться от предприятия стопроцентного покрытия содержания и обслуживания как республиканских, так и муниципальных дорог. «Крымавтодор», помимо дорог, также занимается благоустройством общественных и придомовых территорий.

Протяженность автодорог в Крыму составляет 6,129 тыс. км, надлежащего качества — менее четверти. В этом году на полуострове планируют провести капитальный ремонт 14 региональных дорог – это около 203 километров. К 2022 году власти республики обещают привести в порядок более половины всех дорог региона.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин потребовал ускориться с ремонтом дорог в стране. В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на строительство дорог в России необходим 1 трлн рублей. По его словам, в связи с этим следует делать акцент на привлечение частного капитала, писал NEWS.ru.