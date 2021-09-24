Аксёнов отправил в отставку министра транспорта Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что отправил в отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Ранее своих должностей лишились вице-премьер республики Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.

Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы, — написал руководитель субъекта России в Telegram.

Ранее источник в крымском правительстве сообщил о грядущих отставках в Совете министров республики. Он предположил, что своих должностей могут лишиться министр транспорта Крыма Евгений Исаков, а также руководители ряда других ведомств. Кроме того, планируется сократить число вице-премьеров.

На этой неделе Аксёнов уже отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова. Об этом стало известно 23 сентября. Накануне руководитель региона внёс соответствующий вопрос на рассмотрение Госсовета. Большинство депутатов поддержали увольнение Кабанова. А 22 сентября по собственному желанию с занимаемой должности ушёл и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве и арестованы судом на два месяца.