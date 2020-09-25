Аксёнов назвал невозможной переброску воды из Крыма в Севастополь

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Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя невозможна, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению.

Мы Севастополю готовы дать воду, если бы она у нас была. Регион братский, если у нас что-то есть в излишке, мы никогда на этом сидеть не будем, мы соответственно поделимся, но если у нас воды в Коккозке нет и не будет, это не наша прихоть или нежелание поделиться, это отсутствие воды, — отметил Аксёнов, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, данный проект окончательно закрыт.

Некоторое время назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев перечислил президенту России Владимиру Путину способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он заявил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Коккозка. Позднее Развожаев пришёл к выводу, что реализация данного проекта невозможна из-за негативной реакции местных жителей.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели.

Ранее NEWS.ru писал, что постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, чьё постпредство находится в Херсоне, заявил, что Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал. По его словам, перекрытым оказалось искусственное сооружение, которое финансируется из государственного бюджета.