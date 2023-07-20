Аксенов сообщил о гибели девочки при атаке украинского БПЛА в Крыму

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Девочка-подросток погибла в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на один из населенных пунктов Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким жертве атаки вражеского БПЛА.

К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка, — написал Аксенов.

Также при обстреле украинскими военными повреждения получили четыре административных здания населенного пункта. В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что беременная женщина и ее годовалая дочь были ранены во время обстрела ВСУ Макеевки. Девочка получила незначительные травмы и в настоящее время находится с бабушкой. Женщина госпитализирована, сейчас врачи наблюдают за ее состоянием. Кроме этого, были повреждены 12 жилых домов и один объект инфраструктуры. По словам Пушилина, 19 июля территория ДНР 43 раза подверглась атакам украинской армии. ВСУ выпустили 247 снарядов из реактивной системы залпового огня.