Академик РАН назвал варварством обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ Академик РАН Мясоедов назвал варварством обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Бойцы ВСУ поступают как варвары, обстреливая Запорожскую АЭС, так как ее разрушение принесет беду прежде всего украинскому народу, заявил академик и председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН Борис Мясоедов. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт отметил, что авария может произойти не только из-за обстрелов атомной электростанции, но и при повреждении вспомогательного оборудования.

Аварии могут быть связаны не только с обстрелом самой АЭС, но и с поражением окружающего вспомогательного оборудования. Принимаются все меры для того, чтобы обезопасить станцию от украинских обстрелов. Это вообще варварство: на своей территории стараться разрушить то, что принесет огромную беду прежде всего украинскому народу, — уточнил академик.

По словам Мясоедова, это самая большая станция по количеству энергоблоков. Сейчас там складывается напряженная обстановка. Он отметил, что ЗАЭС обстреливается со стороны Украины, а снаряд может пробить серьезную толщину бетона. Академик пояснил, что пока главные объекты не были задеты. Он выразил надежду, что ситуация не ухудшится.

Академик также напомнил о произошедшей 37 лет назад техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС. По словам Мясоедова, трагедия затронула не только СССР, но и весь мир, а облако с радиоактивными нуклидами обошло земной шар. Он добавил, что были приняты значительные меры по дезактивации зараженных территорий.

Тогда были приняты все необходимые меры, касающиеся непосредственно города Чернобыля. Четвертый блок, который взорвался, был закрыт специальным покрытием, которое там находится до сих пор. Значительные меры были приняты по дезактивации зараженных территорий, — рассказал академик.

Советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа 22 апреля сообщил о мощном взрыве на ЗАЭС. По его словам, в результате удара в турбинном зале четвертого энергоблока были выбиты стекла.