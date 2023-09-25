Адвокат Серебреников больше не защищает подозреваемого в поджоге Корана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саратовский адвокат Александр Серебреников сообщил изданию «Коммерсант», что более не представляет интересы Никиты Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. На вопрос о том, кто же теперь его адвокат, Серебреников предложил обратиться в Управление Следственного комитета по Чеченской Республике. Также Серебреников признался, что не смотрел видео, на котором сын главы Чечни Адам Кадыров избивает молодого человека, и не может подтвердить, что это Журавель.

Видео не смотрел и не хочу смотреть, — сказал адвокат.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что ошибался, когда предполагал, что в Чечне будут соблюдать закон при разбирательстве в деле молодого человека. Коллега Кабанова по СПЧ журналистка Ева Меркачева призвала вывезти подозреваемого из чеченской системы ФСИН.

25 сентября Рамзан Кадыров выложил видео, подтверждающее, что его несовершеннолетний сын Адам избил активиста Журавеля. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священное писание должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном.