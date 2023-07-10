Адвокат рассказал, какой срок грозит снявшим скальп с юноши в Подмосковье Адвокат Исаев: снявшим скальп с юноши в Электростали может грозить до 12 лет лишения свободы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Напавшим на молодого человека в подмосковной Электростали, которые сняли с него скальп за зеленый ирокез, может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Специалист считает, что необходимо вернуть минимальный порог наказания за данное преступление, до марта 2011 года составлявшего пять лет тюрьмы. Сейчас же, по словам защитника, за такое деяние могут дать и два, и три года заключения.

Скорее всего, действия нападавших будут квалифицированы по п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору»). По ней предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. <...> Могут ли квалифицировать преступление как покушение на убийство — большой вопрос. Преступлений такого характера практически не было, поэтому сложно дать более-менее надежный прогноз, — отметил Исаев.

По словам адвоката, тяжесть статьи зависит от того, удастся ли доказать умысел на убийство.

Ведь когда хотят с помощью холодного оружия лишить жертву жизни, обычно не срезают кожу с головы, а перерезают горло, так как в первом случае шансов на летальный исход гораздо меньше, — пояснил он.

Исаев также оценил шансы пострадавшего получить компенсацию.

Находясь в статусе потерпевшего, пострадавший может заявить гражданский иск в уголовном процессе о взыскании многомиллионной компенсации за моральный вред. Но даже если суд ее и присудит, с огромной долей вероятности она окажется лишь на бумаге, так как преступники вряд ли будут располагать такими деньгами, тем более находясь в местах заключения, — заявил адвокат.

Ранее СМИ сообщили, что в Электростали мигранты сняли с 19-летнего парня скальп из-за ирокеза, окрашенного в зеленый цвет. Предположительно, конфликт вспыхнул после того, как молодой человек подошел к компании незнакомых людей и попросил закурить.