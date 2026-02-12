Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:10

Адвокат ответил, что грозит соучастнику напавшего на техникум в Анапе

Адвокат Багатурия: соучастнику анапского стрелка грозит до 20 лет тюрьмы

Ситуация у Анапского индустриального техникума Ситуация у Анапского индустриального техникума Фото: Стрингер/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Соучастнику 17-летнего преступника, устроившего стрельбу в техникуме Анапы, грозит до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, сам стрелок, будучи несовершеннолетним, может рассчитывать на вдвое меньший срок наказания.

С точки зрения Уголовного кодекса, подстрекательство возлагает на сокурсника [анапского стрелка] точно такую же ответственность, как и на исполнителя. Возможно, по итогу соучастник может получить меньшее наказание, но в целом они отвечают солидарно, потому что без подстрекательства со стороны первого, второй бы не пошел убивать людей. Поскольку здесь речь идет об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, можно говорить, что стрелку могут назначить до 10 лет тюрьмы, поскольку он несовершеннолетний. А соучастнику грозит до 20 лет лишения свободы, так как ему уже исполнилось 18 лет, — пояснил Багатурия.

Ранее Следственный комитет России по Краснодарскому краю сообщил о задержании соучастника стрельбы в анапском техникуме. В результате инцидента погиб охранник, а еще двое человек получили ранения. По данным ведомства, задержанный — одногруппник стрелка. Его подозревают в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство.

Анапа
нападения
техникумы
адвокаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла
Россиянам разрешили закрывать больничные листы через MAX
Продюсер объяснил неожиданное преображение Галкина и Пугачевой
Россиян предостерегли от привычки греть замерзшие руки под горячей водой
В МИД России указали на кризис в отношениях Вашингтона и Брюсселя
Врач рассказал, почему полезны прогулки на лыжах
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.