Адвокат ответил, что грозит соучастнику напавшего на техникум в Анапе

Соучастнику 17-летнего преступника, устроившего стрельбу в техникуме Анапы, грозит до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, сам стрелок, будучи несовершеннолетним, может рассчитывать на вдвое меньший срок наказания.

С точки зрения Уголовного кодекса, подстрекательство возлагает на сокурсника [анапского стрелка] точно такую же ответственность, как и на исполнителя. Возможно, по итогу соучастник может получить меньшее наказание, но в целом они отвечают солидарно, потому что без подстрекательства со стороны первого, второй бы не пошел убивать людей. Поскольку здесь речь идет об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, можно говорить, что стрелку могут назначить до 10 лет тюрьмы, поскольку он несовершеннолетний. А соучастнику грозит до 20 лет лишения свободы, так как ему уже исполнилось 18 лет, — пояснил Багатурия.

Ранее Следственный комитет России по Краснодарскому краю сообщил о задержании соучастника стрельбы в анапском техникуме. В результате инцидента погиб охранник, а еще двое человек получили ранения. По данным ведомства, задержанный — одногруппник стрелка. Его подозревают в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство.