Число жертв стрельбы в школе Ижевска возросло Число жертв стрельбы в школе № 88 Ижевска возросло до 15 человек

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Число жертв стрельбы в школе № 88 Ижевска Республики Удмуртия возросло до 15 человек, срели них 11 детей и четверо взрослых, сообщили в СК РФ.

В Следственном комитете добавили, что ранения получили 24 человека — 22 ребенка и двое взрослых.

В Ижевск вылетел Ил-76 МЧС России. На его борту находится команда работников отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава. Предполагается, что спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения.

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее сообщил, что проблем с лекарственным обеспечением и запасами крови в больницах нет. По его словам, медики делают все возможное, чтобы спасти всех пострадавших.

26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям.

Мы сначала не поняли, что это были выстрелы, спрятались в классе. Полиция приехала минут через 10-20 и уже в общей сумме через 40 минут она выламывала дверь и эвакуировала нас, — заявил один из школьников.

Позднее стало известно, что нападавшим на школу оказался ее выпускник 34-летний Артем Казанцев. Он покончил жизнь самоубийством во время нападения.

Следователи проверяют данные о причастности мужчины к неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Известно, что Казанцев стоял на учете в психдиспасере.