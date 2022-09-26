«112»: число жертв стрельбы в Ижевске вновь возросло «112»: 17 человек погибли в результате стрельбы в ижевской школе № 88

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Число жертв стрельбы в школе № 88 Ижевска в Удмуртии достигло 17 человек, сообщает Telegram-канал «112». 11 из них — дети. Также возросло количество пострадавших — под наблюдением медиков находятся 23 человека, из которых 21 — школьники.

Официального подтверждения информации к настоящему моменту не поступало.

26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Позднее стало известно, что нападавшим оказался ее выпускник 34-летний Артем Казанцев. Он покончил жизнь самоубийством во время нападения.

В настоящее время следователи проверяют данные о причастности мужчины к неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Известно, что Казанцев стоял на учете в психдиспансере.

В Ижевск из Москвы вылетел Ил-76 МЧС России. На его борту находится команда работников отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава. Предполагается, что спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения, где им окажут помощь.

Знакомая ижевского стрелка рассказала NEWS.ru, что Казанцев был скромным человеком, никогда не привлекал к себе внимание. По ее словам, он не был одиночкой, в классе у него были друзья.