Канадская полиция задержала двоих стрелявших на празднике в честь победы баскетбольной команды Toronto Raptors в НБА.
Парад, посвящённый победе команды Raptors, собрал в столице Канады около двух миллионов человек. Во время нападения пострадали двое, они госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.
ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe.— Gelek Besthairtsang (@GelekB)
#RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val 17 июня 2019 г.
После ареста стрелявших, праздник продолжился. Всё это время премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и игроки команды оставались на сцене, сообщает
Ранее News.ru писал, что не менее четырёх человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в Австралии. Инцидент произошёл в городе Дарвин.