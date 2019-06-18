https://static.news.ru/photo/f2370306-9146-11e9-9dc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Канадская полиция задержала двоих стрелявших на празднике в честь победы баскетбольной команды Toronto Raptors в НБА.

Парад, посвящённый победе команды Raptors, собрал в столице Канады около двух миллионов человек. Во время нападения пострадали двое, они госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val — Gelek Besthairtsang (@GelekB) 17 июня 2019 г.

После ареста стрелявших, праздник продолжился. Всё это время премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и игроки команды оставались на сцене, сообщает Associated Press .

Ранее News.ru писал, что не менее четырёх человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в Австралии. Инцидент произошёл в городе Дарвин.