Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Канадская полиция задержала двоих стрелявших на празднике в честь победы баскетбольной команды Toronto Raptors в НБА.

Парад, посвящённый победе команды Raptors, собрал в столице Канады около двух миллионов человек. Во время нападения пострадали двое, они госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

После ареста стрелявших, праздник продолжился. Всё это время премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и игроки команды оставались на сцене, сообщает Associated Press.

Ранее News.ru писал, что не менее четырёх человек погибли и несколько получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в Австралии. Инцидент произошёл в городе Дарвин.

 