В момент, когда стрелок вошёл в магазин и открыл огонь, Глендон покупал майку в спортивном магазине. В торговый зал вбежал маленький ребёнок закричал, что в магазине стреляет какой-то незнакомец, приводит слова свидетеля NBC.

El Paso attack witness Glendon Oakley, who says he is a member of the military, describes trying to help children escape as the attacker opened fire. https://t.co/l8kr6wK5RY