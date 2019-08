По данным правоохранительных органов, среди погибших и сам стрелок. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.