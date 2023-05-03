В Москве пройдет первый фестиваль безопасного контента для детей В Москве пройдет первый фестиваль безопасного контента для детей «Счастливое детство»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 1 июня одной из центральных площадок празднования Дня защиты детей станет «Крокус Сити Холл», где пройдет первый фестиваль безопасного контента для детей всех возрастов «Счастливое детство». Как отметили организаторы мероприятия, сегодня в обилии предложений, обрушивающихся на детей и их родителей, крайне сложно подобрать качественный досуг для подрастающего поколения, в основе которого лежали бы традиционные семейные ценности. Основная задача фестиваля — показать детям, а особенно их родителям, разнообразие увлекательного, доброго и познавательного контента с позитивной повесткой.

Фестиваль «Счастливое детство» обещает стать масштабным пространством для знакомства детей и их родителей с музыкальной культурой, книгами, кинофильмами и мультфильмами, спектаклями, цифровыми технологиями, воспитывающими в детях высокие нравственные идеалы, чувство ответственности, справедливости, взаимоуважения и доброе отношению друг к другу.

Фестиваль будет идти весь день, с 10:00 до 21:00, его гостей ждет насыщенная программа, в том числе литературная, музыкальная и модная зоны, киноплощадка, выставочные и торговые пространства, интерактивные программы, выступление Большого детского хора имени В. С. Попова, мюзикл «Пеппи Длинныйчулок» и детская дискотека с выступлениями юных и взрослых артистов. Хедлайнерами фестиваля станут Galibri & Mavik.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала проводить единую государственную семейную политику вместо микроскопических разовых мер в вопросах семьи. Так политик прокомментировала идею ЛДПР выплачивать средства за продолжительный брак сроком более 20 лет.