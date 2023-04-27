В Минеральных Водах обсудят экономическое развитие Кавказа

Фото: Елена Афонина/ТАСС

В Минеральных Водах 3-4 мая в МВЦ «МинводыЭкспо» состоится Кавказская инвестиционная выставка, организованная Фондом Росконгресс. Подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия. В рамках деловой программы пройдут сессии и круглые столы. На них обсудят широкий спектр вопросов о приоритетных направлениях развития экономики региона, развитие Кавказа, молодежное предпринимательство, а также цифровизацию процессов. Заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил, что Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) обладает уникальным потенциалом.

СКФО обладает уникальным потенциалом для активизации экономического роста: молодое, быстро растущее население, благоприятный климат, плодородная почва, удачное географическое положение. Кавказская инвестиционная выставка покажет эти возможности и создаст импульс, который позволит вывести экономики регионов на новый уровень, — уточнил Новак.

Стартовый день выставки назначен на 2 мая. В этот день работу начнет выставочная экспозиция, на которой свои стенды представят Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Абхазия и Южная Осетия. Центром выставки станет объединенный стенд института развития «Кавказ.РФ», который познакомит посетителей с планом дальнейшего развития курортов Северного Кавказа.

Деловая программа 3 мая включает в себя обсуждение роли МТК «Север — Юг», развитие виноградников, виноделия и туризма. 4 мая в рамках обсуждений поднимут вопросы молодежной политики, предпринимательства и стартапов. Ключевыми мероприятиями станут пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии, которые состоятся 3 мая.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров ранее заявил, что привлечь бизнес и частные инвестиции для развития Северного Кавказа можно при помощи улучшения инфраструктуры региона. По его словам, представители бизнеса готовы дальше развивать ресурсы тогда, когда для этого есть подходящая база, так как создать курорт на ровном месте для предпринимателей практически невозможно.