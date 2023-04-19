Замминистра Назаров оценил альтернативу госинвестициям на Кавказе Замминистра Назаров рассказал о необходимости улучшать инфраструктуру Кавказа для привлечения бизнеса

Фото: Росконгресс

Чтобы привлечь бизнес и частные инвестиции для развития Северного Кавказа, необходимо улучшать инфраструктуру, объяснил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на пресс-конференции Кавказского инвестиционного форума, организованного Росконгрессом. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о доли частных и государственных инвестиций, он отметил, что представители бизнеса готовы дальше развивать ресурсы тогда, когда для этого есть подходящая база, так как создать курорт на ровном месте для предпринимателей практически невозможно.

Создать инвестору на ровном месте курорт просто невозможно, потому что это невыкупаемая вещь, но при формировании курорта <...> появится туристический поток, будет понятна соответствующая доходность, и у нас на сегодняшний день уже есть дискуссия, кто готов войти туда инвестором, купить и также удвоить, потому что есть понимание, что это будет окупаться для инвесторов, — пояснил Назаров.

По словам замминистра, государство не должно выступать постоянным инвестором, но должно создавать точки роста для привлечения частного бизнеса. В качестве примера он рассказал о Каспийском кластере, где предприниматели готовы взять на себя расходы, чтобы реализовывать свои проекты параллельно с формированием базовой инфраструктуры. Назаров пояснил, что в 2020 году государство тратило деньги, а теперь «пришло время собирать урожай». Так, курорт Архыз, строительство которого обошлось примерно в 26 млрд рублей, сейчас окупился за счет вложений частных инвесторов, а позже доходы могут удвоиться.

Генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юшманов уточнил, что роль государства заключается в том, чтобы максимально привлечь внебюджетные инвестиции и сделать так, чтобы предприниматели могли заходить на готовую площадку. По его словам, частные вложения оцениваются со стороны того, каким образом они повлияют на развитие и количество рабочих мест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу бандитизмом на государственном уровне. По его словам, таким образом западные власти нарушают принцип неприкосновенности частной собственности.