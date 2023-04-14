В Кремле ответили на попытки Запада завладеть активами бизнесменов РФ В Кремле назвали действия Запада в отношении активов РФ бандитскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, так западные власти нарушают принцип неприкосновенности частной собственности.

Поэтому, конечно, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь [кроме] как бандитизмом на государственном уровне. <...> Это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе и с президентом, — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что многие ведущие предприниматели России по сути являются международными, так как их компании имеют подобный статус и действуют по всему миру. Песков добавил, что встречи продолжают контакты с крупным бизнесом.

Накануне Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине. Европа не против использования российских активов для восстановления страны, однако этому мешает «юридическая преграда».