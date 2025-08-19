Передовые решения в сфере IT представили на XIII МЕФТ в Москве

В Москве на XIII Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ) с 14 по 15 августа представили передовые решения в сфере IT, оборудования, топлива, финансового сектора, а также городской транспортной инфраструктуры. Гостям форума также презентовали новые предложения автопрома.

Впервые публике показали предсерийный прототип электромобиля «Атом» и модель Lada Aura. В ходе форума прошли 14 сессий, а также пленарное заседание «Построить маршрут: прибыль и легализация, ответственность и компромиссы».

Кроме того, в рамках мероприятия партнер форума — сервис Drivee — представил обновленную консоль Taxoparkee для работы с водителями. На МЕФТ также определили победителей конкурса «Лучший перевозчик легковым такси Москвы — 2025». Лучшим таксопарком столицы признан Avenue Group. По результатам работы форума сформируют общественную резолюцию с идеями по развитию механизмов регулирования таксомоторной отрасли.

Всего XIII МЕФТ объединил 1500 участников. Среди них представители бизнеса и органов власти, а также ведущие эксперты сферы такси и смежных направлений.