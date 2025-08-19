Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:55

Передовые решения в сфере IT представили на XIII МЕФТ в Москве

Фото: Пресс-служба МЕФТ

В Москве на XIII Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ) с 14 по 15 августа представили передовые решения в сфере IT, оборудования, топлива, финансового сектора, а также городской транспортной инфраструктуры. Гостям форума также презентовали новые предложения автопрома.

Впервые публике показали предсерийный прототип электромобиля «Атом» и модель Lada Aura. В ходе форума прошли 14 сессий, а также пленарное заседание «Построить маршрут: прибыль и легализация, ответственность и компромиссы».

Кроме того, в рамках мероприятия партнер форума — сервис Drivee — представил обновленную консоль Taxoparkee для работы с водителями. На МЕФТ также определили победителей конкурса «Лучший перевозчик легковым такси Москвы — 2025». Лучшим таксопарком столицы признан Avenue Group. По результатам работы форума сформируют общественную резолюцию с идеями по развитию механизмов регулирования таксомоторной отрасли.

Всего XIII МЕФТ объединил 1500 участников. Среди них представители бизнеса и органов власти, а также ведущие эксперты сферы такси и смежных направлений.

форумы
такси
перевозки
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей
Трамп ответил, будут ли американские войска присутствовать на Украине
Экс-депутат Рады дал оценку Ницой, призывающей к расправе над детьми
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.