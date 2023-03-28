«Остров Мечты» откроет для посетителей карнавал ужасов

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Во втором полугодии 2023 года парк развлечений «Остров Мечты» в Москве представит для посетителей карнавал ужасов. Новый иммерсивный аттракцион «По ту сторону карнавала» не имеет аналогов в России и совместит в себе интерактивные игры в декорациях ярмарки и театрализованное хоррор-шоу. Аттракцион будет находится в пространстве новой части парка и займет два этажа. Генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев отметил, что команда проекта ждет результатов своей кропотливой работы.

При проектировании и воплощении подобных объектов не существует мелочей, мы максимально детально моделируем пользовательский опыт наших гостей. Здесь нигде нет случайностей: ни в последовательности комнат, ни в диалогах или костюмах актеров, ни в тайминге запуска аниматроников или спецэффектов. Мы сами с нетерпением ждем результатов кропотливой работы сценаристов, инженеров, композиторов, бутафоров, строителей, актеров, программистов, чтобы перенестись в воссозданный уголок этого причудливого мира, — рассказал Кондратьев.

Посетители сделают шаг навстречу пугающим приключениям через рот головы клоуна высотой с пятиэтажный дом. В 15 локациях их будут ожидать сюрреалистичные сцены из жизни обитателей цирка, фантастических монстров, от которых можно ожидать любой неожиданности. Посетители на время почувствуют себя участниками эксперимента хозяина цирка, сумасшедшего доктора, посвятившего себя созданию опасных развлечений и аттракционов.

Создатели проекта обещают, что все декорации будут выполнены качественно и натуралистично. Полгода уйдет на создание наиболее сложных эффектов и конструкций: пульсирующих стен, падающего потолка, полноразмерной колбы с балериной и мастерской с роботами-аниматрониками. Общее настроение дополнят красно-фиолетовая палитра освещения и звуковые эффекты.

В парке развлечений «Остров Мечты» ранее открылся самый большой в Москве игровой клуб для детей площадью 3 тыс. кв. м. Новое развлечение появилось в рамках расширения парка, в том числе за счет использования пространства под стеклянным куполом, где раньше располагался вход.