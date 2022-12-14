В Москве откроется самый большой игровой куб для детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В парке развлечений «Остров Мечты» откроется самый большой в Москве игровой куб для детей площадью 3 тыс. кв. м. Новое развлечение появится в рамках расширения парка, в том числе за счет использования пространства под стеклянным куполом, где раньше располагался вход.

Всего на «Острове Мечты» будет три новые тематические зоны. В первой появятся пять новых механических аттракционов, среди них первый в мире обзорный монорельс протяжённостью 500 м. Вторая зона будет ориентирована на молодежь: здесь посетителей будет ждать театрализованное пугающее шоу о закулисье карнавала, а также двухэтажный аркадный центр площадью порядка 1,7 тыс. кв. м с игровыми автоматами, а также скоростные гонки с препятствиями.

Третья тематическая зона предложит юным гостям посетить Музей шоколада и атмосферные интерактивные приключения «Тайны пещер», воспроизводящие природный подземный ландшафт.

Некоторые развлечения будет доступны уже в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что столичный парк развлечений «Остров Мечты» расширяет на 50% свою крытую часть и в будущем планирует построить уличный парк с экстремальными аттракционами и большой водной зоной отдыха. Посетить его можно будет по единому билету.