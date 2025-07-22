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22 июля 2025 в 16:23

Ольга Бузова и другие звезды сыграли в падел-теннис на VK Fest

Фото: Super.ru

Ольга Бузова, Валерия, Иосиф Пригожин, Элджей, Виктория Боня, Мария Погребняк и другие знаменитости сыграли в падел-теннис на площадке клуба Super Country Club, который создали в рамках VK Fest в Москве. Фестиваль прошел с 19 по 20 июля.

Целых два дня на корте клуба проходили любительские матчи и турниры с участием знаменитостей. Звездным резидентам также организовали состязания в пинг-понг и научили сложным маневрам в крокете.

На территории клуба два дня работал глиттер-бар, где все желающие могли сделать макияж и временные татуировки. Всего тематическую площадку посетили 70 знаменитостей.

Ольга Бузова похвалила команду медиапроекта и призналась, что стала более стрессоустойчивой.

Меня сложно вывести из равновесия. Раньше я нервничала, решала проблему на эмоциях, но сейчас я стала относиться ко всему спокойнее. Это приятное взросление, любовь к миру и себе. Я не хочу срываться и повышать голос. Не хочу портить атмосферу на эмоциях и стрессе. Зачем переживать, если можно не переживать? — призналась певица.

Фестивальный тур VK Fest 2025 за полтора месяца собрал 205 тысяч гостей в пяти городах России. Событие объединило 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Трансляцию фестиваля из Москвы в официальном сообществе посмотрели 30 млн раз.

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