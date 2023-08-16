Еврейская автономная область представит свои проекты в рамках ВЭФ-2023

Фото: forumvostok.ru

Еврейская автономная область (ЕАО) 10-17 сентября представит важные отраслевые и инвестиционные проекты на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке, организованного Фондом Росконгресс. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что гости смогут ознакомиться с потенциалом ЕАО.

В Еврейской автономной области начал работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское — Тунцзян. Здесь может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона. <...> С экономическим потенциалом области, культурными особенностями и природными богатствами смогут ознакомиться гости и участники Восточного экономического форума, — уточнил Трутнев.

В рамках выставки посетители смогут больше узнать о национальных особенностях, природном богатстве и инвестиционном потенциале области. Главной составляющей композиции станет радужный мост, который представляет собой символ мира, а также является основным элементом областного флага. Экскурсии проведет робот, который расскажет об истории региона и его традициях. Внутри павильона также установят экран, на котором покажут ролики о производстве железорудного концентрата, добыче брусита и графита, производстве аэродромной техники, лесопромышленных предприятиях.

Гостям также расскажут о туристических возможностях региона. Посетители смогут больше узнать о природном заповеднике «Бастак», музейно-мемориальном комплексе на вершине сопки Июнь-Корань, горнолыжных комплексах и курортной зоне поселка Кульдур. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что главной задачей павильона станет повышение инвестиционной привлекательности.

Дома людям должно быть комфортно и безопасно. Но провести масштабные преобразования, открыть новые рабочие места, укрепить сферы здравоохранения, образования, жилищного строительства только за счет собственных бюджетных средств очень сложно. Поэтому одна из важных задач, которая стоит перед главами дальневосточных регионов, — повышение инвестиционной привлекательности территорий, — пояснил Гольдштейн.

Отдельная часть экспозиции будет посвящена участию ЕАО в специальной военной операции. Там расскажут о предприятиях, которые работают для обеспечения нужд СВО, санаториях для реабилитации военных и специально разработанных изделиях.

17 августа во Владивостоке откроется тематический павильон «Душа России. Север», который продолжит свою работу в ходе ВЭФ-2023. Открытие Дома коренных народов Севера состоится на выставке «Улица Дальнего Востока», его программа будет состоять из деловой и культурной части и продлится два дня.