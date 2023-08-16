Во Владивостоке откроется выставка «Душа России. Север»

Фото: Дмитрий Рухлецки/Росконгресс

17 августа во Владивостоке откроется тематический павильон «Душа России. Север», который продолжит свою работу в ходе VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс. Открытие Дома коренных народов Севера состоится на выставке «Улица Дальнего Востока», его программа будет состоять из деловой и культурной части и продлится два дня. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что выставка является способом рассказать «всему миру» о самобытной культуре народов России.

Правительство Российской Федерации продолжит осуществлять поддержку коренных малочисленных народов страны. Сохранение обычаев, традиций, образа жизни этих народов является одной из основ уклада нашего многонационального государства. <...> Один из способов рассказать всему миру о Русском Севере и Дальнем Востоке — выставка «Улица Дальнего Востока». Здесь на пространстве набережной представлены все дальневосточные регионы, но отдельный павильон мы посвящаем именно коренным малочисленным народам, — пояснил Трутнев.

Тематический павильон совместит прикладное творчество коренных народов с современными архитектурными формами и технологиями. Экспозиция будет разделена на несколько зон. Интерактивная зона «Знакомство с коренными народами» будет включать инсталляции с информацией о быте, языке, традициях и территориях проживания северных народов. Гости выставки смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.

В основном зале установят мультимедийные проекционные экраны. Там будет организована фотовыставка. В зоне туризма посетители узнают о путешествиях по Арктике, а в зоне рыбалки расскажут о традиционной морской охоте жителей Севера. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что мероприятия должны привлечь дополнительный интерес к коренным народам.

Уверен, что мероприятия, запланированные в павильоне «Душа России. Север», привлекут дополнительное внимание к коренным народам, особенностям жизни людей на бескрайних просторах Дальнего Востока и Арктики, к уникальным ремеслам, позволят обменяться опытом, найти друзей и единомышленников среди гостей и участников форума, — уточнил Чекунков.

Деловая программа выставки будет включать обсуждение актуальных вопросов государственной национальной политики, семинар по межнациональным отношениям Приморского края совместно с Ассамблеей народов России в Приморском крае и заседание Общественного совета Арктической зоны.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ-2023 пройдут спортивные игры. Сам форум состоится 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.