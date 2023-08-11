В рамках ВЭФ-2023 пройдут Спортивные игры

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Спортивные игры, в которых примут участие представители 20 стран, пройдут в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс. Форум пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что спортивные игры являются частью площадки для развития международного сотрудничества.

Спортивные игры Восточного экономического форума развиваются как площадка для международного сотрудничества. Новые форматы турниров, которые были внедрены на ВЭФ в последние годы, получат свое продолжение. При этом спортивные мероприятия придадут восточный колорит, откроют новые возможности для продвижения тем экологии и туризма, — пояснил Кобяков.

Первый день основной программы форума стартует с утреннего забега «Мы бережем». Участники и жители Владивостока смогут пробежать пятикилометровую дистанцию на острове Русский. Событие призвано объединить спорт и экологию. Символом забега станет камчатский кречет.

Во Втором кубке ВЭФ примут участие восходящие звезды мировых шахмат — индийский вундеркинд Раунак Садхвани, ставший гроссмейстером в 13 лет, а также победитель шахматной олимпиады Нодирбек Яккубоев из Узбекистана. В турнире примут участие шахматист Владислав Артемьев и другие российские гроссмейстеры. Кроме того, команды из России и Китая встретятся в матче по традиционной древнекитайской игре го.

Политические лидеры и бизнесмены в Вечерней лиге сыграют в настольный теннис. Инициаторами этого события стали помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин и заместитель председателя Госдумы, президент Федерации настольного тенниса РФ Александр Бабаков.

На выставке «Улица Дальнего Востока» спортсмены из 20 стран поучаствуют в мас-рестлинге. Среди них представители Китая, Бразилии, Сербии, Венгрии, Словакии и Египта. Также второй год подряд состоится международная регата по академической гребле. Гребцы пройдут дистанцию 500 м. В акватории Амурского залива запланирована парусная регата в классе «Плату-25». Кроме того, впервые в программу Спортивных игр включен Кубок России по водно-моторному спорту. Традиционно основной спортивной программе форума будет предшествовать финал любительского Кубка вице-президента Федерации конного спорта России Ольги Рейман в Московской области, а в рамках ВЭФ состоится Кубок Росконгресса по конкуру.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ-2023 пройдет более 60 мероприятий. Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного, социального и культурного развития региона.