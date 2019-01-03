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Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой «Чанъэ-4»

Xinhua News/Jin Liwang/ Twitter

политика [ версия для печати ]

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил коллег из КНР с успешной посадкой аппарата «Чанъэ-4» на поверхность обратной стороны Луны.

«Россия и Китай давно и плодотворно сотрудничают в области космической деятельности. Особенно приятно отметить, что и в реализации такого масштабного проекта, как изучение Луны, присутствует определённый вклад нашей стороны», — говорится в сообщении на официальном сайте госкорпорации.

Объект состоит из стационарной станции и лунохода. Основной задачей «Чанъэ-4» является проведение исследования «тёмной стороны» естественного спутника Земли, которая в настоящее время практически не изучена.

Ранее News.ru сообщал о первых снимках с поверхности обратной стороны Луны. Фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С, установленной на «Чанъэ-4» .


#роскосмос #дмитрийрогозин
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