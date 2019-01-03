Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой «Чанъэ-4»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил коллег из КНР с успешной посадкой аппарата «Чанъэ-4» на поверхность обратной стороны Луны.

«Россия и Китай давно и плодотворно сотрудничают в области космической деятельности. Особенно приятно отметить, что и в реализации такого масштабного проекта, как изучение Луны, присутствует определённый вклад нашей стороны», — говорится в сообщении на официальном сайте госкорпорации.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) поздравил коллектив КНКА с успешным началом реализации миссии «Чанъэ-4» — первой в истории человечества мягкой посадкой на обратной стороне Луны https://t.co/GvQAJBrBv6 pic.twitter.com/D8jf0DrjCo — РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 января 2019 г.

Объект состоит из стационарной станции и лунохода. Основной задачей «Чанъэ-4» является проведение исследования «тёмной стороны» естественного спутника Земли, которая в настоящее время практически не изучена.

Ранее News.ru сообщал о первых снимках с поверхности обратной стороны Луны. Фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С, установленной на «Чанъэ-4» .