Китайский аппарат готов сесть на обратную сторону Луны

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4»

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» вышел на заданную орбиту и готовится к посадке на обратную сторону Луны. Теперь специалисты национального космического управления (CNSA) должны выбрать подходящее время для мягкого прилунения зонда.

«В 08:55 по пекинскому времени (03:55 мск) зонд "Чанъэ-4" успешно вышел на эллиптическую лунную орбиту с периселением 15 км и апоселением 100 км», - говорится в заявлении управления.

Отмечается, что все системы аппарата работают в штатном режиме.

Если китайским специалистам удастся удачно посадить «Чанъэ-4», то это станет настоящим прорывом не только для китайской космической программы, но и для всего мира, так как мягкую посадку на обратной стороне Луны не совершил ещё ни один космический аппарат.

Китайский зонд «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан 8 декабря. Его основной задачей является проведение исследования обратной стороны естественного спутника Земли, которая в настоящее время практически не изучена, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что с Земли можно наблюдать только одно полушарие Луны из-за того, что период вращения вокруг Земли и период вращения вокруг своей оси у Луны очень близки. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-3» 7 октября 1959 года.

Ранее News.ru писал о том, что вместе c «Чанъэ-4» в экспедицию отправили семена картофеля и яйца шелкопряда в герметичном контейнере. Учёные хотят выяснить, можно ли создать полностью обособленную экосистему, элементы которой смогут сами вырабатывать углекислый газ и перерабатывать его в кислород.