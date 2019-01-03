Космический аппарат Китая сел на обратную сторону Луны

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«Чанъэ-3»

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны. Мягкая посадка зонда на обратную сторону спутника Земли состоялась впервые в истории человечества.

«Чанъэ-4» состоит из стационарной лунной станции и лунохода. Об удачной посадке аппарата сообщает агентство «Синьхуа».

«Третьего декабря в 10:26 по китайскому времени (5:26 мск) аппарат „Чанъэ-4“ осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны», — говорится в сообщении.

«Чанъэ-4» был запущен 8 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Ранее News.ru сообщал, что основной задачей «Чанъэ-4» является проведение исследования обратной стороны Луны, которая в настоящее время практически не изучена.