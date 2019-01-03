«Чанъэ-4» передал первые в мире снимки с обратной стороны Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось снимками обратной стороны Луны, которые сделал аппарат «Чанъэ-4».
По данным управления, первые в мире фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С.
«На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», — говорится в сообщении.
What does the far side of the moon look like?— XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.
China's Chang'e-4 probe gives you the answer.
It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU
Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны. Мягкая посадка зонда на обратную сторону спутника Земли состоялась впервые в истории человечества. Аппарат состоит из стационарной лунной станции и лунохода.