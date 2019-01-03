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«Чанъэ-4» передал первые в мире снимки с обратной стороны Луны

Esa/Jorge Manes Rubio/Ferrar/Global Look Press

наука [ версия для печати ]

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось снимками обратной стороны Луны, которые сделал аппарат «Чанъэ-4».

По данным управления, первые в мире фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С.

«На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны. Мягкая посадка зонда на обратную сторону спутника Земли состоялась впервые в истории человечества. Аппарат состоит из стационарной лунной станции и лунохода.


#китай #космос #ЛУНА #зонд #фотографии #Чанъэ-4
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