«Чанъэ-4» передал первые в мире снимки с обратной стороны Луны

https://news.ru/storage/news/82c08eb522d5f2fe0e194533ab23afee/a87351a3-d3d2-4bd3-ade1-61486f9d3ec6_850.jpg Esa/Jorge Manes Rubio/Ferrar/Global Look Press

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось снимками обратной стороны Луны, которые сделал аппарат «Чанъэ-4».

По данным управления, первые в мире фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С.

«На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», — говорится в сообщении.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU — XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны. Мягкая посадка зонда на обратную сторону спутника Земли состоялась впервые в истории человечества. Аппарат состоит из стационарной лунной станции и лунохода.