«Чанъэ-4» передал первые в мире снимки с обратной стороны Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось снимками обратной стороны Луны, которые сделал аппарат «Чанъэ-4».

По данным управления, первые в мире фотографии были сделаны сразу после приземления камерой С.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU