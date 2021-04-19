Зюганов заявил об опасности, угрожающей Путину

https://static.news.ru/photo/d5ce3b6c-a14d-11eb-b2fd-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Геннадий Зюганов заявил, что президенту Владимиру Путину и суверенитету страны угрожает опасность. При этом лидер КПРФ добавил, что ожидает в послании главы государства к Федеральному собранию трезвую оценку происходящих событий.

О своих опасениях Зюганов рассказал в интервью «Собеседнику». По мнению политика, России попросту «объявлена война».

Для этого нужен новый курс и более сильная профессиональная исполнительная команда. Россию обложили со всех сторон, и он (Владимир Путин. — NEWS.ru) должен понимать: речь ид`т не только о суверенитете страны, но и о его личной безопасности. Нам объявлена война, — цитирует лидера коммунистов издание.

На сегодня, считает депутат Госдумы, страна находится на развилке в связи с тем, что в 1991 году её насильно встроили в американизированную глобальную систему. А в 2007 году, когда Путин объявил в Мюнхене, что у страны есть свои геополитические интересы, его объявили «врагом № 1» и развязали настоящую гибридную войну.

Как сообщалось ранее, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что решение о новом руководителе партии примет съезд. Так он ответил на слова главы ЛДПР Владимира Жириновского, что у коммунистов сменится лидер.