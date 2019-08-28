https://static.news.ru/photo/c547c6d8-7cd7-11e9-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не обращались с запросом на визы для дипломатов.

По её словам, Вашингтон предварительно сообщил о желании организовать визит группы диппредставителей, однако никаких договорённостей на этот счёт достигнуто не было, передаёт ТАСС .

Не «так сказать, не было», а не было от слова «совсем». То есть в принципе не было, — подчеркнула она.

Ранее News.ru сообщал, что об отказе в получении въездной визы в РФ заявил американский сенатор-демократ Крис Мёрфи. Он назвал себя жёстким критиком Кремля, но отметил, что считает важным «поддерживать диалог, особенно в моменты напряжённости». Как владельцы двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, способных многократно уничтожать друг друга, «мы несём ответственность за безопасность мира и предотвращение конфликтов между США и Россией», сказал сенатор.