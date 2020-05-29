Захарова обвинила США в стремлении разрушить стратегическую стабильность

https://static.news.ru/photo/acbb0e62-a1b7-11ea-943a-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон следует чёткому плану в вопросе выхода из договорённостей в сфере стратегической безопасности, при этом пытаясь возложить ответственность на других.

Об этом она сказала в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба. По её словам, США планомерно делает шаги по разрушению стабильности в мире, передаёт ТАСС.

Имея четкий план действий, США постоянно ищут виновных, которые не являются таковыми, но должны являться внешним объяснением таких поступков. То виновата Россия, то сейчас уже виноваты Россия и Китай, — сказала Захарова.

В качестве примера она напомнила о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу (ДОН), а также разрыве ядерной сделки с Ираном.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова призвала США оставить попытки прибегнуть к дезинформации с целью дискредитации усилий России по противодействию распространения коронавируса.