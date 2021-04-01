Захарова обвинила США в плохом отношении к мигрантам

https://static.news.ru/photo/f662d702-64b3-11ea-9519-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грубым нарушением международных правозащитных обязательств назвала обращение властей США с мигрантами в центрах временного содержания на границе с Мексикой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, особенно страдают в этой ситуации несовершеннолетние мигранты.

Действия Вашингтона в части обращения с мигрантами в центрах временного содержания, в особенности с несовершеннолетними, можно квалифицировать как грубое нарушение международных правозащитных обязательств, — сказала она.

Захарова отметила, что миграционный кризис, который активно разворачивается сейчас на границе США и Мексики, всё больше походит на гуманитарное бедствие.

Условия содержания нелегалов по многим признакам могут рассматриваться как пытки и негуманное обращение, — подчеркнула дипломат.

Она заявила, что ситуация требует вмешательства комитета по правам человека и комитета против пыток ООН.

При этом в администрации главы американского государства Джо Байдена не согласны называть кризисом приток мигрантов на границе с Мексикой. Как сообщили в газете The Hill, чиновники предпочитают замалчивать проблему и ограничивать доступ СМИ к местам содержания несовершеннолетних мигрантов, попутно обещая разрешить эти «временные трудности» на границе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель госдепа Нед Прайм заявил, что США винят Россию в ухудшений отношений, однако не исключают тактического совпадения интересов. Так американец прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о состоянии связей между двумя странами.