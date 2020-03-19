https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения европейцами российских СМИ в дезинформации по коронавирусу являются бездоказательными фейками.

Обвинения России в дезинформации по распространению фейков о коронавирусе в Европе и в мире сами являются дезинформацией и фейками, — цитирует РИА Новости Захарову.

Она считает, что если есть обвинение, то должны быть и доказательства, а если доказательств нет, то и обвинения быть не может. Претензии европейцев Захарова назвала «аморальной попыткой» замаскировать собственные проблемы в борьбе с инфекцией.

Как писал NEWS.ru, международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждает, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом. В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции. Теперь в них стали публиковать сообщения о коронавирусе на разных языках. FT пишет, что в документе сказано о 80 материалах с ложной информацией о ситуации в Европе.