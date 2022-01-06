«Я выбирала Путина»: Захарова отказалась решать — Обама или Клинтон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью ведущим YouTube-шоу Metametrica, в котором высказала свою точку зрения на ситуацию на Украине и в США, о Ленине, Сталине и о том, что делать с либералами. Однако в блиц-опросе, который ей предложили ведущие, она участвовать отказалась. По словам дипломата, она не любит такой формат интервью и не хочет выбирать между двумя вариантами. Несмотря на это, её всё-таки попросили ответить, «кого бы она выбрала, Барака Обаму или Билла Клинтона».

Захарова была непреклонна и заявила, что не собирается выбирать между двумя американскими президентами, потому что её выбор за российским лидером Владимиром Путиным.

Куда я их должна выбирать? Зачем? Я выбирала Путина, — возмутилась Захарова.

На этом моменте и ведущие и дипломат засмеялись, отметив, что на этом в целом интервью можно заканчивать, потому что «это правильный ответ».

Ранее Захарова посоветовала британскому МИД «залечь на дно в Брюгге». Официальный представитель МИД сообщила, что Британия напрямую финансирует раскачку внутриполитической ситуации в России. Именно таким образом она прокомментировала ряд опубликованных в Сети документов МИД Соединённого Королевства, согласно которым британское правительство вкладывает огромные суммы на изменение курса России в необходимом Британии направлении.