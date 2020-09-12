Гольдштейн лидирует на выборах главы ЕАО после обработки 50% протоколов

https://static.news.ru/photo/a6b8e6e4-f5ca-11ea-9cd8-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гольдштейн Фото: Federation Council of Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») набирает 82,29% голосов избирателей после обработки 50% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно данным на информационном табло ЦИК РФ, на втором месте находится кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин с 7,38%, на третьем — Александр Крупский от КПСС с 4,14%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно материалам экзитпола, за Гольдштейна отдали свои голоса 76,8% ответивших.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.