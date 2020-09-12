Экзитпол: врио главы ЕАО побеждает на выборах главы региона

https://static.news.ru/photo/1a86d896-f5ae-11ea-b7d5-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гольдштейн Фото: eao.ru

Временно исполняющий обязанности руководителя Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона в первом туре. Таковы данные экзитпола, проведённого социологическим центром «Биробиджан молодой».

Согласно материалам экзитпола, за Гольдштейна отдали свои голоса 76,8% ответивших. Для победы в первом туре претенденту необходимо набрать более 50% голосов избирателей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,38% голосов на выборах губернатора региона. В данный момент на Камчатке обработано 29,75% бюллетеней. Солодов исполняет обязанности губернатора края с 3 апреля 2020 года, до этого он был председателем правительства Якутии.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы.