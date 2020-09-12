Врио главы Камчатки приблизился к 80% голосов на губернаторских выборах

https://static.news.ru/photo/4f1f10a8-f5ab-11ea-97db-fa163e074e61_660.jpg Владимир Солодов Фото: vv_solodov/instagram.com

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,38% голосов на выборах губернатора региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. На данный момент на Камчатке обработано 29,75% бюллетеней. Солодов исполняет обязанности губернатора края с 3 апреля 2020 года, до этого он был председателем правительства Якутии.

В России 13 сентября проходит единый день голосования, выборы различных уровней проходят в 83 регионах, в четырёх из них (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) довыбирают депутатов Госдумы.

На Камчатке участки закрылись в 20:00 (11:00 мск). За пост главы региона борются пять человек — Дмитрий Бобровских от «Справедливой России», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец Владимир Солодов и кандидат «Партии Роста» Максим Близнюков.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии на избирательном участке в Воробьёвском районе Воронежской области, где в пожаре сгорели все бюллетени.