Врио главы Камчатки приблизился к 80% голосов на губернаторских выборах

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,38% голосов на выборах губернатора региона.
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В России 13 сентября проходит единый день голосования, выборы различных уровней проходят в 83 регионах, в четырёх из них (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) довыбирают депутатов Госдумы.
На Камчатке участки закрылись в 20:00 (11:00 мск). За пост главы региона борются пять человек — Дмитрий Бобровских от «Справедливой России», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец Владимир Солодов и кандидат «Партии Роста» Максим Близнюков.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии на избирательном участке в Воробьёвском районе Воронежской области, где в пожаре сгорели все бюллетени.
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