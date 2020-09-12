Бюллетени сгорели на избирательном участке в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/a7b3fc0a-f5a2-11ea-ac33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Воронежской области/facebook.com

Пожар произошёл в помещении клуба Солонецкого сельского поселения в Воробьёвском районе Воронежской области, где расположена участковая избирательная комиссия. Инцидент произошёл около трёх часов ночи 13 сентября 2020 года.

Бюллетени сгорели, их нельзя восстановить. Однако списки избирателей восстановлены. Сегодня местные жители смогут проголосовать заново на резервном участке. Необходимое количество бюллетеней получено из резерва ТИКов (территориальные избирательные комиссии. — NEWS.ru) региона, — пишет «Интерфакс».

На место ЧП выехал глава региональной избирательной комиссии Сергей Канищев. В области 11–13 сентября проходит 461 избирательная кампания. Самым масштабным является голосование за депутатов регионального парламента седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. Также в Солонецком сельском поселении проходят выборы депутатов совета народных депутатов второго созыва.

Накануне единый день голосования закончился на Камчатке, где жители голосуют за кандидатов на пост главы региона, и на Чукотке, где избираются руководители шести сёл, рассказали представители местных избирательных комиссий. За соблюдением легитимности голосования проследили свыше 170 общественных наблюдателей. Серьёзных жалоб и нарушений в ходе выборов выявлено не было. По данным на 18:00 местного времени, явка избирателей превышала 35% с учётом досрочной процедуры.

На Камчатке приняли участие в выборах главы региона пять человек — Дмитрий Бобровских от «Справедливой России», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец, врио губернатора Владимир Солодов и кандидат «Партии Роста» Максим Близнюков.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Центризбирком России не поступали жалобы по поводу придомового голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, некоторые избиратели не хотят пускать в свои дома членов избиркомов и предпочитают голосовать за пределами жилища. Они вправе поступать так, если считают нужным, отметила председатель ЦИК.