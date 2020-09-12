Памфилова заявила об отсутствии жалоб на придомовое голосование

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В Центризбирком России не поступали жалобы по поводу придомового голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, некоторые избиратели не хотят пускать в свои дома членов избиркомов и предпочитают голосовать за пределами жилища. Они вправе поступать так, если считают нужным, отметила председатель ЦИК.

У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, — цитирует её ТАСС.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что Памфилова попросила региональные избиркомы фиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках». Она также потребовала обеспечить проход на места голосования «всем наблюдателям, включая резерв».