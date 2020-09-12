Памфилова попросила развеять слухи о голосовании «на багажниках»

https://static.news.ru/photo/cadd4fe2-f4e4-11ea-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова попросила избирательные комиссии в регионах зафиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках».

Пожалуйста, снимите ролики, покажите, чтобы завтра мы нашли время на такую перекличку и показали, как у вас проходило это голосование на придомовых территориях, — цитирует её ТАСС.

Накануне она заявила, что появившиеся в Сети сообщения и фото о голосовании в ряде регионов на багажниках автомобилей являются ложными. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде.

Памфилова также призвала регионы обеспечить проход на места голосования «всем наблюдателям, включая резерв».

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11-го и 12-го волеизъявление граждан осуществляется досрочно.

Ранее NEWS.ru писал, что наиболее высокая явка на губернаторских выборах по итогам первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане. На участки пришли 27,5% избирателей. Самый низкий показатель — в Иркутской области, он составляет 8,11%.