Татарстан показывает самую высокую явку на выборах губернатора

https://static.news.ru/photo/fb6dcfbc-f4e2-11ea-91c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самую высокую явку на губернаторских выборах по итогам первого дня досрочного голосования зафиксировали в Татарстане, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

За первый день, если говорить о [самой высокой] явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5%, самая низкая — в Иркутской области на досрочных выборах губернатора — 8,11%, — цитирует её РИА Новости.

Во время выборов в законодательные органы регионов самую высокую явку регистрируют в Белгородской области (24,12%), самую низкую в Новосибирской области (7,8%). Памфилова отметила, что данная информация «относительная», так как выборы ещё не закончились.

Накануне избирательная комиссия Новосибирской области обратилась в полицию для проверки сообщений о подвозе избирателей на выборах в городской совет столицы региона. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Ольга Благо. По предварительным данным, на участки № 1839 и № 1949 в Советском районе города на микроавтобусе подвозили 15 человек.

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва проводятся три дня — с 11 по 13 сентября. Выборы проходят по мажоритарной системе — избираются 50 депутатов по одномандатным округам. В них участвуют 260 кандидатов и 11 партий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что информация о голосовании в багажниках машин ложная. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде. Такое заявление она сделала в информационном центре ЦИК. Памфилова привела примеры размещённых в Интернете фотографий из Иркутской, Ленинградской и Ивановской областей.