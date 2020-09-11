Полиция Новосибирска проверяет факты подвоза избирателей на местные выборы

https://static.news.ru/photo/fcb1a6ce-f4be-11ea-8225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательная комиссия Новосибирской области обратилась в полицию для проверки сообщений о подвозе избирателей на выборах в городской совет Новосибирска.

Об этом рассказала председатель регионального избиркома Ольга Благо, сообщает ТАСС.

Информацию, что на участки № 1839 и № 1949 в Советском районе города на микроавтобусе подвозились 15 человек, ранее опубликовало издание «Тайга.инфо».

По этим публикациям направлены обращения в правоохранительные органы, которые должны заниматься проверкой этих фактов. Проверка проводится, — отметила Благо.

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва проводятся три дня — с 11 по 13 сентября. Выборы проходят по мажоритарной системе — избираются 50 депутатов по одномандатным округам. В них участвуют 260 кандидатов и 11 партий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что информация о голосовании в багажниках машин ложная. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде. Такое заявление она сделала в информационном центре ЦИК. Памфилова привела примеры размещённых в Интернете фотографий из Иркутской, Ленинградской и Ивановской областей.