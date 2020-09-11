В ЦИК опровергли информацию о голосовании в багажниках машин

https://static.news.ru/photo/e623aa2a-f431-11ea-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kira_Yarmysh/twitter.com

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что информация о голосовании в багажниках машин ложная. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде.

Такое заявление она сделала в информационном центре ЦИК. Памфилова привела примеры размещённых в Интернете фотографий из Иркутской, Ленинградской и Ивановской областей, передаёт ТАСС.

У нас в 28 регионах есть два вида голосования: голосование на придомовых территориях, как мы называем, голосование на пеньке, и голосование на выезде в труднодоступные места, где заброшенные деревеньки, транспорт редко ходит, живут пожилые люди, им трудно добираться до участка, — подчеркнула она.

Комиссии организуют места для времени голосования по всем требованиям ЦИК.

Мы знали, что будут провокации разного рода, мы их ожидали и уже видим. Что они делают: они прибывают, застают момент, когда только приехал транспорт, наши коллеги начинают готовиться, оборудовать этот участок, они начинают это фиксировать и выдают за голосование на багажниках, — добавила она.

Глава ЦИК припросила коллег, которых назвала «простодушным народом», фотографировать тех, кто делает такие снимки. Она отметила, что к 12 сентября в комиссии проанализируют все данные и начнут распространять информацию об этом.

Ранее Памфилова также заявляла, что фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие голосование избирателей по поправкам в Конституцию РФ «на пеньках или в багажниках», были сделаны намеренно, ничего подобного на участках не происходило. Она также напомнила, что в ходе парламентских выборов в Великобритании избиратели голосовали «в пивнушках и химчистках». По её словам, ЦИК специально подготовила «нарезку» из всех стран, проводивших голосование, сообщал NEWS.ru.