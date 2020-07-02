Памфилова опровергла информацию о голосовании «на пеньках и багажниках»

https://static.news.ru/photo/d512cdb0-bc55-11ea-9a41-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие голосование избирателей по поправкам в Конституцию РФ «на пеньках или в багажниках», были сделаны намеренно, ничего подобного на участках не происходило, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули <...> Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть, — сообщила Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ЦИК также напомнила, что в ходе парламентских выборов в Великобритании избиратели голосовали «в пивнушках и химчистках». По её словам, ЦИК специально подготовила «нарезку» из всех стран, проводивших голосование.

Как писал NEWS.ru, ранее Элла Памфилова сказала, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Ранее NEWS.ru писал, что официальные итоги голосования по поправкам ЦИК опубликует 3 июля.