Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%

https://static.news.ru/photo/c12a2916-bc45-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦИК обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%.

Таковы данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения, писал NEWS.ru.