Официальные итоги голосования по поправкам ЦИК опубликует 3 июля

https://static.news.ru/photo/e7aa82a8-bc49-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Официальные итоги голосования по поправкам к Конституции Центральная избирательная комиссия обнародует в пятницу, 3 июля. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, комиссиям нужно время, чтобы разобраться с жалобами, если такие поступят.

Как отметила Памфилова, уже сейчас, до официальных итогов, она может сказать, что общероссийское голосование состоялось.

Ожидается, что сегодня избирательные комиссии должны будут рассмотреть все жалобы, разобраться с ними, подвести итоги и доставить в ЦИК все документы, которые положено, пишет РИА Новости.

Ранее информцентр ЦИК представил данные после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. ЦИК также обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.