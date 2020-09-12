Камчатка и Чукотка завершили единый день голосования

https://static.news.ru/photo/b20a9c26-f59e-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый день голосования закончился на Камчатке, где жители голосуют за кандидатов на пост главы региона, и на Чукотке, где избираются руководители шести сёл, рассказали представители местных избирательных комиссий.

В 20:00 по местному времени (11:00 мск) на Камчатке закрылись 179 основных и девять временных избирательных участков. Начат подсчёт голосов, — пишет ТАСС со ссылкой на данные избиркомов.

За соблюдением легитимности голосования проследили свыше 170 общественных наблюдателей. Серьёзных жалоб и нарушений в ходе выборов выявлено не было. По данным на 18:00 местного времени, явка избирателей превышала 35% с учётом досрочной процедуры.

На Камчатке приняли участие в выборах главы региона пять человек — Дмитрий Бобровских от «Справедливой России», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец, врио губернатора Владимир Солодов и кандидат «Партии Роста» Максим Близнюков.

На Чукотке выбирали руководителя села Алькатваам в Анадырском районе и депутатов совета в селе Островное Билибинского района. Кроме того, в регионе проходило голосование за кандидатов на руководящие посты в сёлах Энурмино, Хатырка, Омолон и Мейныпильгыно. Подсчёт голосов уже начался.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность отдать свой голос досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах состоятся довыборы депутатов Госдумы. Это Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Центризбирком России не поступали жалобы по поводу придомового голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, некоторые избиратели не хотят пускать в свои дома членов избиркомов и предпочитают голосовать за пределами жилища. Они вправе поступать так, если считают нужным, отметила председатель ЦИК.