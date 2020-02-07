Ещё осенью шли упорные разговоры о том, что ряд губернаторов, негласно приговорённых к скорой отставке, остаются на своих постах до окончания отопительного сезона. Но вот как только минуют характерные для северной страны «критические дни», так начнётся новый этап обновления губернаторского корпуса. Причём в последнее время к уже «политически отпетым» камчатскому руководителю Владимиру Илюхину, архангелогородцу Игорю Орлову, калужанину Анатолию Артамонову молва добавляет руководителя Коми Сергея Гапликова и начальника Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Понятно, что снять губернатора не так просто, учитывая необходимость подбора адекватной замены. Сколько провожали из Иркутска коммуниста Сергея Левченко, окружённого шлейфом скандалов и неурядиц, но надо было дождаться, когда все эти околовластные коллизии достигнут критической массы, чтобы президент принял его отставку. С хамоватым правителем Чувашии было проще, поскольку случай оказался вопиющим. Но и его преемник Олег Николаев, тесно связанный с ведущими финансовыми кругами и считающийся одним из спонсоров «Справедливой России», был, что называется, на губернаторском выданье. И в небогатой республике у него не должно быть острых противоречий с местными элитами, которые видят в нём лидера с крепкими тылами.

Анатолий Артамонов kremlin.ru

К слову, Чувашию мы вспомнили не просто так, поскольку именно пост местного премьера стал поворотным моментом в карьере Сергея Гапликова, который возглавляет ныне Республику Коми. Правда, злые языки утверждают, что он и сам просил Кремль освободить его от этой ноши. Как известно, Гапликов прибыл в Коми, имея за спиной опыт и руководства группой компаний «Олимпстрой», и поста замруководителя аппарата правительства России. К его скоротечной карьере, стартовавшей в префектуре ВАО Москвы, как считается, приложили руку и Герман Греф, и Сергей Собянин, в начале десятых годов командовавший аппаратом правительства, и Дмитрий Козак, непосредственно отвечавший за олимпийскую стройку. Но сейчас в ситуации политической перестройки и карьерных перемещений его былым покровителям явно не до него. В высших сферах вершатся свои дела. Между тем, в самой республике, как утверждают, акции Гапликова сильно упали после ряда коррупционных скандалов и не слишком продуманных решений, которые, в частности, лишили многих родителей компенсаций за детские сады, а военных ветеранов ряда льгот. Более того, в нескольких городах его решения спровоцировали протестные выступления. Но и с местными элитами отношения не сложились. В результате вместо того, чтобы навести твёрдый порядок после ареста предшественника Вячеслава Гайзера, обвинённого в крупных хищениях и взятках, Сергей Гапликов только усилил местную турбулентность.

Весьма характерно, что ещё один кандидат на вылет, о котором всё громче говорят в последнее время, также, как и Гапликов, имеет казацкие корни. Речь идёт о кубанском главе Вениамине Кондратьеве. Тем более, поговаривают, что задумался о возврате себе губернаторского кабинета влиятельный в тех землях экс-министр сельского хозяйства и крупнейший, как утверждают, латифундист Александр Ткачёв. А ведь кадры, им воспитанные, по-прежнему занимают ведущие позиции в краевой администрации. Но дело не в происках Ткачёва, а в ошибках самого Кондратьева. И прогремевший скандал с неотключенным микрофоном, когда его заместитель рассказал сидевшему в президиуме шефу о «сдохшей «Единой России», был лишь вишенкой на торте, учитывая многочисленные коррупционные дела, аресты даже судей и земельную неразбериху. Но регион крайне сложный, с засильем переплетённых между собой кланов, которые далеко не каждый губернатор решится просто тронуть. Но, видимо, региону нужен волевой начальники типа наводящего порядок в соседнем Дагестане Владимира Васильева.

Да, кадры решают всё. Но Кремль не торопится с окончательными вердиктами. Вон, как считается, для калужского Артамонова уже вроде бы и место освободили в Совете Федерации, но пока и он не подал прошения президенту о своей отставке. Все ждут весенних деньков?