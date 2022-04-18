Вассерман ответил на закрытие портов ЕС для России анекдотом про «дуру»

Российские товары «с руками оторвут» в любом месте земного шара, поэтому закрытие Европой морских портов для судов РФ не окажет негативного воздействия на экономику страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он также ответил на инициативу ЕС анекдотом про «девочку-дуру».

Те товары, что мы продаём, с руками оторвут в любом месте земного шара. А Европа... к ней вполне применим старый анекдот. Жила была девочка... сама, дура, виноватая. Они сами выбрали себе способ самоубийства. Спасать самоубийц задача не только сложная, но и чаще всего нерешаемая. Если кто-то решил покончить с собой, то в половине случаев одумается, а в другой половине одумается, но попытается вновь, — подчеркнул Вассерман.

Принятый ранее Евросоюзом пятый пакет санкций против РФ включил в себя закрытие портов для судов из России. Ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Позже эстонские, болгарские, румынские, итальянские власти запретили судам РФ заходить в их морские гавани. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что комплекс ответных мер на санкции западных стран против РФ прорабатывается правительством. Он напомнил, что ответные меры будут составляться в соответствии с «собственными интересами» государства.